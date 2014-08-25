حقوقية تنضم إلى لجنة تحقيق الأمم المتحدة حول غزة

انضمت الحقوقية النيويوركية السابقة ماري ماكغاون ديفيس إلى لجنة تحقيق الأمم المتحدة حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 13 حزيران/يونيو حسب ما أعلن الاثنين، مجلس حقوق الإنسان.

وقال المجلس في بيان إن "رئيس مجلس حقوق الإنسان بودلير ندونغ ايلا أعلن الاثنين أنه اختار الحقوقية الأميركية ماري ماكغاون ديفيس العضو الثالث في لجنة التحقيق حول غزة بعد أن أعلنت المحامية البريطانية اللبنانية أمل علم الدين أنها لن تتمكن من تولي هذه المهمة".

وكانت علم الدين خطيبة الممثل الاميركي جورج كلوني رفضت منتصف آب/أغسطس هذا العرض بسبب التزاماتها المهنية العديدة.

وديفيس ستنضم الى البروفسور الكندي وليام شاباس والخبير السنغالي دودو ديين.

وكانت هذه الخبيرة شاركت في لجنة الأمم المتحدة المكلفة بتقييم تنفيذ تحقيق سابق للأمم المتحدة حول العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في كانون الاول/ديسمبر 2008. وكانت الاميركية اعتبرت في حينها أن لا إسرائيل ولا حماس حققتا تقدما كافيا في تحقيقاتهما.

وهذه المرة اللجنة التي تشارك فيها مكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا غزة في إطار العمليات العسكرية التي تنفذ منذ 13 حزيران/يونيو 2014.

وقرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء هذه اللجنة خلال جلسته الاستثنائية ال21 في 23 تموز/يوليو "لتحديد وقائع وظروف الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتحديد المسؤولين عنها وتقديم توصيات تفاديا للإفلات من العقاب والحرص على محاسبة المسؤولين".

ويتوقع أن يرفع الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق تقريرهم الى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2015.

