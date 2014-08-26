غزة.. طائرات إسرائيلية تدمر مجمعا سكنيا من 16 طابقا

شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات ليلية على قطاع غزة استهدفت خلالها مناطق متفرقة من القطاع من بينها برج المجمع الإيطالي في حي الناصرة غربي قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو سبعين عائلة بالإضافة الى مكاتب و مجمع تجاري.

وقتل فلسطينيان اثنان في الغارة الإسرائيلية بينما أصيب نحو 20 آخرون.

وفي وقت لاحق، قتل 4 فلسطينيين في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق مختلفة بالقطاع.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة "استشهاد الشابين محمد أبو عجوة وحسن الصواف جراء قصف على شارع النفق وسط غزة".

وأكد شهود عيان أن طائرات أف16 إسرائيلية أطلقت ستة صواريخ على الأقل على المجمع الإيطالي، الذي يحتوي على برج سكني من 16 طابقا تضم ستين شقة سكنية على الأقل إضافة الى مجمع تجاري يضم عشرات المحال ما أدى الى تدميره بالكامل.

وقال أحد سكان هذه المنطقة إن "الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان هذا البرج بان عليهم إخلاءه فورا لأن الطائرات الإسرائيلية ستقوم بتدميره".

وعلى الاثر هرعت عشرات العائلات الى الشوارع بحثا عن ملاذ آمن لهم وفقا لنفس المصدر.

واقترحت مصر على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الالتزام بفترة تهدئة جديدة تتيح فتح المعابر في قطاع غزة وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار، مع إعطاء مهلة شهر للاتفاق على نقاط الخلاف مثل فتح المطار والمرفأ، في حين واصلت إسرائيل غاراتها الجوية ما أدى الى مقتل عشرة فلسطينيين على الاقل الاثنين.

وتأتي هذه الجهود في حين يدخل الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الخمسين والذي أدى الى مقتل 2133 فلسطينيا على الأقل وجرح أكثر من 11 ألفا آخرين. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 64 جنديا وأربعة مدنيين بينهم أجنبي.