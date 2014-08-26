عباس يعلن رفضه الدخول بعد اليوم في "مفاوضات غائمة"

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بعيد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة، أن الفلسطينيين لن يقبلوا بعد اليوم "الدخول في مفاوضات غائمة" مع إسرائيل، مضيفا أنه سيضع "رؤيا" لحل القضية الفلسطينية لمناقشتها.

وقال عباس، متسائلا قبل بدء اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله: "الآن، وبعد إعلان وقف القتال ماذا بعد؟".

وأضاف: "غزة تعرضت لثلاث حروب في العام 2008، 2009، و2012، فهل نتوقع حربا جديدة بعد سنة أو سنتين، وإلى متى ستبقى القضية بدون حل".

وتابع عباس: "سنضع اليوم أمام القيادة الفلسطينية رؤيتنا لهذا الحل، وهذه الرؤيا يجب أن تكون محددة جدا ومعلومة جدا من الألف إلى الياء، أما الدخول في مفاوضات غائمة لا يمكن أن نستمر فيه".

وكان عباس أعلن موافقة القيادة الفلسطينية على وقف لإطلاق النار في غزة بدأ الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي اليوم.

من جهته، قال عزام الأحمد، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة، في تصريح لوكالة "فرانس برس": "ستطالب القيادة الفلسطينية منذ الآن بأن يتم تحديد سقف زمني محدد لإقرار حل الدولتين بشكل ملزم".

وأضاف: "نريد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن نبدأ بتحديد الحدود وفق جدول زمني محدود لإنهاء الاحتلال".

وتابع: "لن نقبل حالة اللاحرب واللاسلم. نريد سقفا زمنيا واضحا ومحددا بإقرار حل الدولتين".