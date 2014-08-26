عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم غزة تحت النار

واشنطن تعد مشروع قرار أممياً لوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: دبي - قناة العربية
دمار بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على غزة
رابط مختصر

أعلنت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة أعدت مشروع قرار لاستصداره من الأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها تعمل مع القوى الأوروبية والأردن على صياغة نص مشترك لهذا القرار.

واشنطن قدمت لمجموعة من الدول مسودة مشروعها، بعد تقديم عدة مقترحات من دول أخرى سابقاً. وتعمل الأمم المتحدة حالياً على جمع المسودات للتوصل إلى نص مشترك لكي يتم تبنيه.

وبحسب دبلوماسيين، فإن المهم هو أن الأميركيين يشاركون بمقترحات وهو ما يعطي قوة دفع جديدة لاستصدار قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار.

يأتي ذلك فيما تقدمت مصر باقتراح بتمديد فترة التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمدة شهر يتم خلاله التفاوض على النقاط الخلافية كفتح الميناءين الجوي والبحري للقطاع، كما تتيح الفرصة لفتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد البناء بهدف إعادة الإعمار.

ويبدو أن الفصائل الفلسطينية ستجنح نحو الموافقة على ذلك الاقتراح في حال لم تمانع إسرائيل مع تأكيدها مواصلة القتال حتى اتضاح ما ستسفر عنه المساعي المصرية.

كلمات دالّة

#غزة, #فلسطين, #حماس, #القسام, #صواريخ, #إسرائيل, #غارات, #فصائل, #هدنة
إقرأ أيضاً غزة.. طائرات إسرائيلية تدمر مجمعا سكنيا من 16 طابقا غزة.. طائرات إسرائيلية تدمر مجمعا سكنيا من 16 طابقا 10:11 GMT
إقرأ أيضاً 7000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية 7000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية 10:11 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر