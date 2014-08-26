واشنطن تعد مشروع قرار أممياً لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة أعدت مشروع قرار لاستصداره من الأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها تعمل مع القوى الأوروبية والأردن على صياغة نص مشترك لهذا القرار.

واشنطن قدمت لمجموعة من الدول مسودة مشروعها، بعد تقديم عدة مقترحات من دول أخرى سابقاً. وتعمل الأمم المتحدة حالياً على جمع المسودات للتوصل إلى نص مشترك لكي يتم تبنيه.

وبحسب دبلوماسيين، فإن المهم هو أن الأميركيين يشاركون بمقترحات وهو ما يعطي قوة دفع جديدة لاستصدار قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار.

يأتي ذلك فيما تقدمت مصر باقتراح بتمديد فترة التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمدة شهر يتم خلاله التفاوض على النقاط الخلافية كفتح الميناءين الجوي والبحري للقطاع، كما تتيح الفرصة لفتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد البناء بهدف إعادة الإعمار.

ويبدو أن الفصائل الفلسطينية ستجنح نحو الموافقة على ذلك الاقتراح في حال لم تمانع إسرائيل مع تأكيدها مواصلة القتال حتى اتضاح ما ستسفر عنه المساعي المصرية.

