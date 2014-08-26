وزير إسرائيلي: عباس يطلق صواريخ دبلوماسية علينا

اتهم الوزير الإسرائيلي المكلف بالاستخبارات، يوفال شتاينيتز، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإطلاق "صواريخ دبلوماسية" على إسرائيل عبر تهديده مسؤولي الدولة العبرية بملاحقات محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واتهم شتاينيتز، المقرب من رئيس الوزراء اليميني، بنيامين نتنياهو، عباس بأنه "يلعب لعبة مزدوجة".

وأضاف، في تصريح إلى الإذاعة العامة: "من جهة تطلق حماس صواريخ، وأبو مازن سعيد بأننا نضرب حماس. ومن جهة أخرى، يطلق علينا صواريخ دبلوماسية ليسيء إلينا في العالم أجمع".

وتابع: "إننا نواجه معركة إرهاب تستخدم فيها صواريخ، وكذلك حملة تشهير" يقوم بها محمود عباس "الذي يريد التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة".

واعتبر أن "أولئك الذين يرون في أبو مازن صديقا وشريكا يستطيعون الاعتماد عليه، يجب أن يتذكروا أننا نقلنا إليه قطاع غزة، وتعهد بمنع إطلاق الصواريخ، لكنه لم يحترم ذلك التعهد".

في المقابل، أكد وزراء آخرون من الجناح المعتدل في الحكومة، أمثال وزيرة العدل تسيبي ليفني، مرات عدة أنهم يعتبرون محمود عباس شريكا يتوجب استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أبريل معه.

وكان مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية قال، أمس الاثنين لوكالة "فرانس برس"، إن الفلسطينيين يستعدون لمطالبة المجتمع الدولي بتحديد موعد أقصى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وإن لم يلق مطلبهم آذانا صاغية، فسينضمون إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما قد يتيح لهم ملاحقة مسؤولين إسرائيليين يتهمونهم بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الحرب على غزة.