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7000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية

المصدر: رام الله - رويترز
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أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وصل إلى 7000 معتقل.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن حوالي 85% من المعتقلين من الضفة الغربية و10% من القدس والباقي من قطاع غزة، بينهم 22 مواطنا اعتقلوا خلال الاجتياح البري للمناطق الحدودية خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة للأسبوع السابع.

وأوضح بيان الوزارة أن من بين المعتقلين 60 شخصاً كان قد أفرج عنهم في إطار صفقة مبادلة مع الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.

وأضاف البيان أن هناك 36 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني من بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين.

ويظهر بيان الوزارة وجود 477 معتقلا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، إضافة الى وجود 19 معتقلة، وكذلك 250 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وذكر البيان أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى 500 معتقل، بعد أن كانوا قبل أشهر 200 معتقل فقط.

كلمات دالّة

#معتقلون, #فلسطين, #الضفة, #غزة, #حماس, #اسرائيل, #القدس
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