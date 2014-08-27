وصول أول قافلة لـ"برنامج الأغذية" إلى غزة عبر رفح

للمرة الأولى منذ العام 2007، تمكنت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي من عبور الحدود المصرية إلى قطاع غزة مع حمولة من المواد الغذائية تكفي لـ150 ألف شخص لمدة خمسة أيام.

وأفاد بيان للبرنامج التابع للأمم المتحدة وزع في جنيف أن القافلة التي تضم 18 شاحنة قطعت المسافة بين الإسكندرية وغزة خلال سبع ساعات.

وتنقل القافلة 15 ألفا و600 طرد يحتوي على مواد غذائية. ومن المتوقع وصول قافلة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف البيان أنها المرة الأولى التي يتمكن فيها برنامج الأغذية العالمي من دخول القطاع عبر معبر رفح منذ فرض الحصار العام 2007.

وفي هذا السياق، قال محمد ذياب، مدير البرنامج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: "من المهم جدا الوصول إلى قطاع غزة عبر مختلف الطرق، وبينها معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الغذائية للسكان بشكل مستمر".

ومنذ اندلاع النزاع في غزة، قام البرنامج بتوزيع حصص غذائية يوميا لحوالي 350 ألف نسمة، كما أنه وزع قسائم غذائية لنحو 120 ألفا آخرين.

ولكي يستمر البرنامج في تقديم المساعدات الغذائية للفلسطينيين، فهو بحاجة إلى 70 مليون دولار خلال مدة ثلاثة أشهر.