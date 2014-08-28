قاضي قضاة فلسطين لحماس: اعترفوا بالهزيمة

بعد يومين من فعاليات شهدتها الضفة الغربية وغزة، احتفالاً بما وصفه الفلسطينيون بـ"النصر"، كتب قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، على صفحته على "فيسبوك" تغريدة ألمح فيها إلى هزيمة "فصائل المقاومة- حماس"، مطالباً تلك الفصائل ضمنياً بالاعتراف بـ"الهزيمة" و"أخذ العبر".

وكتب الهباش: "في غزوة أحد، لم يستطع المشركون أن يدخلوا المدينة المنورة، ولم يستطيعوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطيعوا أن يقضوا على الكيان الإسلامي، ومع ذلك سجل التاريخ أن المسلمين قد هزموا في تلك الغزوة، بالنظر إلى ميزان الخسائر البشرية، بل اعترف المسلمون بالهزيمة، وأخذوا منها لما بعدها، فاعتبروا يا أولي الأبصار".

يأتي هذا في وقت وقع الفلسطينيون والإسرائيليون اتفاق هدنة بوساطة مصرية قضى بإنهاء الهجوم على غزة الذي دام 50 يوماً، وأدى إلى فتح معابر القطاع الفلسطيني.