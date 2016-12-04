شاهد فيديو للشيخ زايد تداوله الإماراتيون في عيد الاتحاد

شارك العديد من الإماراتيين فيديو قديماً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لقيام الاتحاد.

والفيديو يُظهر الشيخ زايد وهو يتحدث عن أهمية التعليم الذي بدوره يضمن فرص عمل جيدة للمواطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة، سواء للرجال أو النساء.

كما وجه الشيخ زايد النصح للمقبلين على الزواج بألا يهدروا الكثير من الأموال ويسرفوا على إقامة الأعراس الباهظة.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام بالعيد الـ45 لقيام الاتحاد، الذي يوافق 2 ديسمبر، وذلك من خلال عدة فعاليات واحتفالات حضرها عدد من رؤساء الدول والدبلوماسيين.