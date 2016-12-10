أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مرسوما بتشكيل الحكومة الثالثة والثلاثين برئاسة الشيخ جابر المبارك، وهي الحكومة الخامسة له، وتم إسناد وزارة الدفاع إلى وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد الصباح، في حين تم إسناد وزارة الداخلية للشيخ خالد الجراح الصباح وزير الدفاع السابق.

هذا وضمت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة، حيث أسندت وزارة الشباب لخالد الروضان، وهو أصغر الوزراء.

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت، الاثنين، استقالتها إلى أمير الكويت بعد نتائج انتخابات مجلس الأمة التي شهدت حصول المعارضة على زهاء نصف مقاعد المجلس، بحسب ما أعلن بيان رسمي. وبموجب الدستور، يجب أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات.

وبعدما قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة، سيعمد إلى أن يكلف مجددا رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة أو شخصا آخر من أفراد الأسرة الحاكمة.