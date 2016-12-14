طيران الأمن ينقذ إماراتياً تعرض لحادث في الربع الخالي

نفذت إحدى طائرات الإخلاء الطبي التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن، الثلاثاء، مهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي بعد تلقي مركز العمليات المشتركة بلاغا من السفارة الإماراتية بوقوع حادث لشخصين في صحراء الربع الخالي جنوب شرق مطار الشيبة.

وعلى الفور تمت مباشرة الحادث من قبل طيران الأمن ودوريات حرس الحدود والمركز السعودي للبحث والإنقاذ وبعد الوصول للموقع عثر عليهما، أحدهما متوفى تم نقله عبر إسعاف حرس الحدود لمطار الشيبة، والآخر مصاب وتم نقله عبر طيران الأمن لمستشفى أرامكو في الشيبة، حيث تم التأكد من حالة المصاب ومن ثم تم نقلهما بطائرة إماراتية إلى أبوظبي.