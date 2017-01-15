بدء تدريبات بحرية مشتركة بين الإمارات وبريطانيا

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، اليوم الأحد، تدريبات بحرية عسكرية مشتركة تهدف إلى التدريب على "تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت الوكالة: "بدأ التمرين العسكري المشترك "خنجر البحر 2017" على أرض الدولة بين قواتنا المسلحة والقوات البريطانية في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية".

وأضافت: "يستمر التمرين الذي تشارك فيه وحدات من القوات المسلحة عدة أيام.. ويتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة وذلك في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين قواتنا المسلحة والقوات البريطانية في سبيل توحيد العمل المشترك وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يواكب العصر".

ويأتي تمرين "خنجر البحر 2017" بين دولة الإمارات وبريطانيا ضمن سلسلة التمارين المشتركة التي تقام بصفة منتظمة بين الإمارات وقوات من دول أخرى.