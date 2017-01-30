الكويت تنفي التعدي على أراضي العراق في خور عبد الله

نفى نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، اتهامات وجهت لبلاده بأنها اجتزأت أرضاً عراقية من خور عبدالله الحدودي بين البلدين، معرباً عن أسفه حيال صدور مثل هذا الكلام من الجانب العراقي.

وكانت الكويت والعراق قد وقعا عام 2012 "اتفاقية خور عبدالله"، بهدف التعاون بين البلدين في تنظيم الملاحة البحرية في الخور المشترك بما يحقق مصلحة كلا الطرفين، إلا أنه خلال الأسبوع الماضي، قررت الحكومة العراقية استكمال التزاماتها بتطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين، فسروا القرار بأنه تنازل من بغداد عن "خور عبدالله".