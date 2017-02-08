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الكويت: حوار مجلس التعاون مع إيران يصب في مصلحة الطرفين

المصدر: دبي - قناة العربية
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله
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أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن حوار دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران سيصب في مصلحة الطرفين ويسهم في احتواء ومعالجة بؤر التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله رداً على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده للحوار مع دول مجلس التعاون حول الأوضاع في سوريا واليمن.

ورحب الجارالله بهذا التصريح الإيراني، مشيراً إلى أن ذلك ما تتطلع إليه دول الخليج وسيكون في مصلحة إيران ودول الخليج ودول المنطقة، وسوف يسهم في احتواء الكثير من بؤر التوتر في المنطقة سواء في اليمن أو سوريا.

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