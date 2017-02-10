ترمب يهاتف أمير الكويت حول مكافحة الإرهاب والتطرف

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في اتصال هاتفي إلى دعم الجهود المشتركة لمكافحة "الإرهاب والتطرف"، بحسب ما أفادت الجمعة وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقالت الوكالة إن أمير الكويت تلقى اتصالاً هاتفيا من ترمب جرى خلاله "بحث العلاقات التاريخية والمتميزة والتطلع الدائم والمشترك لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية".

واستعرض أمير الكويت والرئيس الأميركي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على "أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وذكرت الوكالة أن ترمب أكد "الالتزام بأمن الكويت واستقرارها".

كما أشارت إلى أن أمير الكويت دعا الرئيس الأميركي إلى زيارة الدولة الخليجية، وتلقى بدوره دعوة مماثلة لزيارة الولايات المتحدة.