أردوغان يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والبحرين وقطر

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، جولة خليجية، تستمر حتى 15 فبراير/شباط الجاري، وتقوده إلى كل من السعودية والبحرين وقطر، حسب ما جاء في وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، السبت، أن أردوغان سيستهل جولته من البحرين، ويلتقي خلال الزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكبار المسؤولين البحرينيين.

وبحسب البيان، سينتقل أردوغان في 13 فبراير/شباط الجاري إلى السعودية، ويلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويختتم الرئيس التركي جولته الخليجية في قطر، بلقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق البيان.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان خلال لقاءاته تعزيز العلاقات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ينتظر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.

وأشار بيان الرئاسة التركية، الذي نقلته وكالة "الأناضول"، إلى أن زيارة أردوغان إلى البلدان الثلاثة، ستسهم في تعزيز العلاقات الخليجية التركية بشكل عام، ومنظمة التعاون الإسلامي.