هذه عقوبة مرتكبي "التفحيط" في دبي

قرر الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقاب مرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسياراتهم في منطقة #سيتي_ووك في #دبي قبل نحو أسبوع وهم سائق السيارة ومن كانوا معه داخل السيارة عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء أربع ساعات يوميا في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد، وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية لتعويض ما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم.

وكان المستهترون المتورطون في الواقعة قد أقدموا على ارتكاب مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بمركبة رباعية الدفع في أحد التقاطعات في منطقة "سيتي ووك" بدبي، حيث قام السائق بالدوران بالمركبة عدة دورات بسرعة كبيرة فيما يعرف بـ #التفحيط على الرغم من تواجد العديد من المركبات الأخرى وتواجد أسر ومشاة من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال، ضاربا عرض الحائط بالقوانين والأخلاقيات العامة للطريق، ما شكل تهديدا مباشرا لسلامة المشاة في المنطقة، حيث بادرت #شرطة_دبي على الفور لتحديد هوية مرتكبي تلك المخالفة الجسيمة، ومن ثم توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.