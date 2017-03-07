رحل قبل 9 سنوات.. لماذا لم ينس الكويتيون هذا الرجل؟

مازالت #الكويت تتذكر الدكتور أحمد الربعي، في ذكرى رحيله التاسعة، حيث بدا ذلك واضحاً من خلال مقاطع ومقتطفات تم نشرها من أقواله ومقالاته، ومواقفه الوطنية والسياسية.

الدكتور #أحمد_عبدالله_الربعي ، رجل سياسي محنك، ويشهد له الجميع في مواقفه الوطنية، متفائل، وإداري، وقيادي من الدرجة الأولى. كان يعشق الحوار كعشقه للاختلاف بالرأي، فهو رجل غير تقليدي ومثير وخلاق وموهوب، شارك في الكثير من الحوارات للدفاع عن قضايا الكويت دولياً وعربياً، وكان خير من يمثل الكويت في الخارج.

الربعي يقر بشكل تام أن للديمقراطية أصالة كبيرة في ضمير الشعب الكويتي، وأن علينا النظر إلى التجارب #الديمقراطية الرائدة، وأن نطمح للوصول إليها، لا التوقف أمام نقطة معينة، والقول بأننا أفضل حالاً من ديمقراطيات غيرنا.

لذلك، يؤكد أنه يجب إيقاف نغمة أن الديمقراطية هبة أو منحة و #مجلس_الأمة منة من الحكومة، فالديمقراطية هي اختيار أصيل، ولن نرضى أبداً عن التراجع عنها.

"بلد يشتكي فيه الجميع"

قال في مداخلة له في إحدى جلسات مجلس الأمة التاسع (1999 – 2003)، وهو آخر مجلس نيابي انتخب فيه، شارحاً #الوضع_السياسي الذي تمر به الكويت: "هل رأيتم بلداً.. الفقير يشتكي.. والغني يشتكي.. المرضى يشتكون.. والأطباء يشتكون.. أنا ما شفت بلداً الوزراء يشكون الحال.. والنواب يشتكون.. من المسؤول؟ البلد يتدهور في كل المجالات. الناس تتساءل.. المواطن العادي ليس له ذنب.. هناك خلل أكبر في أن يكون في مجلس الوزراء.. والقضية ليست أشخاصاً، بل هي سياسات.. الأزمة ليست في مجلس الوزراء.. الأزمة في مكان آخر.. المطلوب ترتيب أوضاع البيت الكويتي".

والحل، كما طرحه في أحد لقاءاته التلفزيونية، ليس صعب المنال، أو ضرباً من الخيال، بقدر ما يكون من خلال الاتفاق على برنامج #إصلاح محدد، سواء أكان اقتصادياً أو اجتماعياً أو في مجالات أخرى، ونتحمَّل مسؤوليته وندفع الجميع باتجاهه.

وهكذا، كان #الربعي، يشخص الداء ويضع بفلسفته طريقاً معالمه واضحة لا تحتاج إلى تأويل أو تحوير، والهدف برأيه هو النهوض بهذه الأمة، وأن تستخدم عقولها، وأن نفكر، وأن نختلف مع بعض على أساس عقلاني، بعيداً عن اتهامات التخوين والتشكيك واللعبة القذرة التي يفضّل البعض اللعب على أوتارها والتغني على ألحانها.

ولم يقف عند حد هذا التشخيص للوضع الكويتي، بل واصل في إحدى جلسات #مجلس_الأمة : "القيادة السياسية في كل بلد متقدم على الجمهور.. ما يصير تكون تابعة للجمهور.. إذا أراد النظام السياسي أن ينجح، فعليه أن يكون في الطليعة.. ويقود المجتمع، لا أن ينقاد من المجتمع.. وإذا أراد مجلس الوزراء الإصلاح، فعليه أن يطرح برنامج الإصلاح السياسي".

الاعتراف بالحقائق حتى لو كانت قاسية

من هذا الفهم يذهب الربعي إلى القول بأنه لابد من الاعتراف بالحقائق، حتى لو كانت قاسية، فهذا هو الطريق الأول للإصلاح، الذي هو ليس فنياً، بقدر ما يكون إرادة سياسية، الأساس فيها قرار سياسي، وأنه على "الطرف الآخر" أن يبادر إلى اتخاذ القرار، ويبدي الإرادة ويبدأ في التنفيذ.

لهذا، فإنه كان يطالب بإعادة النظر في فكرة ومفهوم "الأسرة الواحدة"، حيث إن الحقائق لا تعكس هذا الشعار، قائلاً: "نحن نتمنى أن نكون كذلك بالود والحب والتآلف ولكن في الوقت نفسه نريد أن نكون دولة حديثة، ولن نتمكن من التقدم والبناء إلا على هذا الأساس المتقن".

وعرف عن الربعي أنه يؤمن بأن الإنسان عندما يموت، أن يكون إنساناً وغير ملوث، وأن يحقق في الحياة شيئاً للناس ولا يكتفي بتسجيل المواقف. وارتبط اسم الربعي بالتفاؤل والأحلام الوردية، وأحياناً اتهم بأنه يتغافل عن الواقع المر ويحلّق عالياً دونما معطيات واقعية وعلى هذا كان يجيب: "نعم نحن في حاجة إلى شحنة من التفاؤل غير الكاذب ولكن #التفاؤل الذي يعطي الإنسان طاقة وقدرة على العطاء، فالإنسان المحبط في هذا العالم غير معطاء، ولذلك كلما حاولنا أن نشحن الناس بشحنات من التفاؤل دفعناهم إلى العمل".

"الكويت جميلة.. تفاءلوا"

في هذا المجال، يذكر أن شعار حملته الانتخابية عام 1999 كان تحت عنوان "الكويت جميلة.. تفاءلوا"، فقد حاول أن يُظهر أن هناك جوانب إيجابية في الحياة.. لقد أعطته تجربته ثقة إبان مواجهته للمرض، بأنه يجب عدم الشعور بالانكسار والحزن.

وقال في إحدى مقابلاته التلفزيونية: "على الرغم من أني أجريت عملية جراحية.. ومع الإحساس بأنني قد أفقد حياتي بأي لحظة إلا أنني كنت مؤمناً متسلحاً بالعزيمة والتفاؤل وأقول لأولادي إن فقدت الأمل فقد فقدت حياتي فهناك أناس يعيشون ويتنفسون، إلا أنهم أشباه أصوات، في المقابل قد يكون هناك ناس مرضى وعلى فراش الموت إلا أنه يحدوهم الأمل في الاستمرار بالعيش، فالإنسان قادر على الانتصار".

تولى الربعي وزارة التربية والتعليم العالي في حكومتين متتاليتين (1992 و1994)، وفي اليوم الأول من توليه الوزارة رفع شعار "الهرم المقلوب" إشارة إلى أنه سيعمل على تعديل الهرم أي #وزارة_التربية.

وفي عهده أقرت الحكومة قانون منع الاختلاط بالرغم من عدم إيمانه وقناعته بذلك، لكن بحسب الدستور فالحكومة متضامنة، ولذلك لم يكن أمامه من خيار غير الموافقة، ومن أبرز القرارات كان إقرار كادر المعلمين وللمرة الأولى، وإقرار تعلم اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية وتخصيص #ميزانية للمدرسة وتأسيس اللجنة الوطنية لدعم #التعليم ، وكان على خلاف مع #التيار_الإسلامي أثناء توليه الوزارة، فالاستجواب أحد صور الصراع في حينه والمقدم من قبل النائب خالد العدوة.

هل يمكن الابتعاد عن العمل السياسي؟

حاول أن يبتعد عن #العمل_السياسي، لكنه فشل وذلك لأسباب، قد يتحمل هو شخصياً مسؤوليتها أو لأسباب قد يتحملها آخرون منهم أصدقاء ومحبو المسؤولية. وعلى الرغم من ذلك كان يحرص على الحركة الدائمة والتواصل بين الناس وأداء الواجب الاجتماعي والسياسي الذي جعل برنامجه اليومي يبدأ من صلاة الفجر إلى ساعات متأخرة من الليل من دون توقف حتى قيل عنه سياسي.. ورجل علاقات عامة من كثرة زياراته للدواوين.

وفي هذا الشأن يقول: "لابد أن يمارس السياسيون العلاقات العامة ولكن بغض النظر عن السياسة، كانت تلك النشاطات جزءاً من طبيعته يحضر ديوانية الصبح، وبعد الظهر ويحب زيارة الناس وفي مناطق ليس له فيها مصلحة انتخابية، وهناك فرق بين المعارف والأصدقاء، والأصدقاء من وجهة نظره في العالم قليلون وكذاب من يقول عندي أصدقاء كثيرون، فالإنسان الصادق مع نفسه عنده صديق واحد أو اثنان أو ثلاثة، فالصديق بمعنى أنك لو أغمضت عينيك وتذكرت أي مشكلة تجد شخصاً مكانك.. هو أنت.. لو نظرت في المرآة تجده أمامك فهذا صديق، وفي نظره أي إنسان يكون متوحشاً إذا لم يكن عنده صديق".