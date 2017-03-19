"حسم العقبان".. تمرين خليجي أميركي ضخم في الكويت

تنطلق الأحد في #الكويت مناورات تمرين #حسم_العقبان ، التي ستستمر حتى السادس من إبريل، حيث تشارك فيها جميع أفرع #القوات_السعودية مع قوات عسكرية من دول مجلس #التعاون_الخليجي والجانب الأميركي.

وفي التفاصيل، ستنطلق تلك المناورات على الأراضي والمياه الإقليمية والأجواء الكويتية، وتعد أحد أكبر التمارين العسكرية على المستوى الإقليمي والدولي.

ويهدف هذا التمرين، بحسب بيان أصدره #الجيش_الكويتي ، إلى تطوير التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الأزمات، وتفعيل دور هذه المؤسسات في دعم العمليات العسكرية والأمنية، وتقوية التنسيق بين الدول المشاركة لردع التهديدات محليا وإقليميا.

إلى ذلك، ستقام تلك التدريبات العسكرية على عدة مراحل، وهي كالتالي:

- مرحلة إجراءات التخطيط العملياتي

- مرحلة تمرين مراكز القيادات

- مرحلة التمرين الميداني

- وفي الختام ندوة لكبار القادة

يذكر أن هذا التمرين في نسخته الرابعة عشرة، يأتي ضمن سلسلة تمارين كان أولها عام 1990 في #البحرين. وقد عكس على مدى 18 عاماً ارتفاع مستوى أداء القوات المسلحة في دول الخليج وقوات #درع_الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي.