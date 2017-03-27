الكويت: متفائلون بقرب انطلاق الحوار الخليجي - الإيراني

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، عن تفاؤله بقرب انطلاق #الحوار_الخليجي_الإيراني ، بعد جهود دبلوماسية قادتها #الكويت مؤخراً.

وأشار الجارالله إلى أن #ملف_الحوار سيكون على أجندة نقاش وزراء خارجية #مجلس_التعاون في اجتماعهم الخميس المقبل.

الجارالله عبر كذلك عن قلقه فيما يتعلق بسعي #إيران لتوسيع منشآتها النووية في #مفاعل_بوشهر ، معرباً عن أمله في وجود رقابة دولية مستمرة، خاصة من #الوكالة_الدولية للإشراف على هذا #المفاعل وتفادي حدوث أي #تسرب منه.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد #جواد_ظريف قد أعرب، مؤخراً، عن استعداد بلاده للحوار مع دول مجلس التعاون حول الأوضاع في #سوريا و #اليمن.

ورحب الجارالله بذلك التصريح الإيراني وقتها، وأشار إلى أن ذلك ما تتطلع إليه #دول_الخليج وسيكون في مصلحة إيران ودول الخليج ودول المنطقة، وسيسهم في احتواء الكثير من بؤر التوتر في المنطقة، سواء في اليمن أو سوريا.