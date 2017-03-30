مجلس التعاون يدين دعم إيران لجماعات إرهابية في البحرين

أدان المجلس الوزاري لدول #مجلس_التعاون_الخليجي ما وصفه بالدعم الإيراني لـ #عصابات_إرهابية في #البحرين، داعياً النظام في #طهران إلى التوقف عن تأجيج #النعرات_الطائفية والمذهبية في الدولة.

وأعرب المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماع عقد في الرياض، عن استنكاره لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه البحرين، داعياً #إيران إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية، والامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.

وقال وزير خارجية #البحرين، الشيخ أحمد بن خالد آل خليفة، إن #دول_الخليج لم تغلق الأبواب أمام إيران لتحسين علاقاتها مع دول الجوار، لكنه أعرب عن أن طهران ما زالت تواصل دعم الميليشيات، مؤكداً أن هناك اختلافاً كبيراً في المواقف مع #طهران

وصرّح آل خليفة أن بلاده تسعى لعلاقات أفضل مع إيران، لكن على الأخيرة إنهاء احتلالها لـ #جزر_الإمارات.

من جهة أخرى، أشار إلى أن #الحوثيين يمنيون، لكن ارتباطهم بالخارج هو المشكلة. وأكد على المرجعيات الأساسية للتوصل لحل الأزمة في #اليمن.

مبعوث "خليجي" إلى اليمن

وبحث الوزراء عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وآخر التطورات.

من جهة أخرى، أعلن عبداللطيف الزياني أن اجتماع دول مجلس التعاون قد بحثوا تنفيذ رؤية #الملك_سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأضاف الزياني أن مجلس التعاون اعتمد "مدخل الهذلي" مبعوثاً إلى #اليمن.

وكان وزراء خارجية دول #مجلس_التعاون لدول #الخليج العربية، قد عقدوا الخميس، في مقر الأمانة العامة بمدينة #الرياض أعمال الدورة 142 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.