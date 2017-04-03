هذا هو عمل "الشرطة الخليجية" ومقرها أبوظبي!

قال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس #التعاون لدول #الخليج العربية، اللواء هزاع الهاجري، الاثنين، إن الشرطة الخليجية التي مقرها في #أبوظبي ، ربطت المنظومة الأمنية لدول المجلس، حيث من أهم أعمالها تبادل المعلومات الأمنية بين دول المجلس بما يتعلق بالمطلوبين أمنياً والمجرمين، وذلك بعد بناء هيكل تنظيمي وقاعدة بيانات متكاملة، وتم إرسال 5 مندوبين من كل دولة خليجية يباشرون أعمالهم على أكمل وجه في مقر #الشرطة_الخليجية.

وبين الهاجر أن عمل الشرطة الخليجية مطابق لعمل الإنتربول الأوروبي، حيث يتم تحديث القائمة السوداء المعنية بمنع المطلوبين من المرور بين دول المجلس بشكل مستمر، وإيجاد اتصال مباشر مع المنظمات الدولية المشابهة مثل #الإنتربول الأوروبي والآسيوي، مشيراً إلى أن هناك نقاط اتصال دائمة بين جميع الدول الخليجية ومتصلة بمركز الشرطة لتبادل المعلومات الأمنية، لافتاً إلى أن الشرطة الخليجية ليست معنية بتبادل #السجناء ، لوجود اتفاقيات مشتركة بين دول المجلس تتعلق بهذا الأمر.

وأشار إلى أن الاجتماع الأول لمديري الأمن العام ركز على مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، إضافة إلى متابعة اجتماعات عمل اللجان التابعة للأمن العام في دول المجلس، مؤكداً حرص الدول التام المنصب على تبادل المعلومات المشتركة بين دول المجلس حتى قبل انعقاد أي اجتماعات مشتركة، مبيناً أن التهديدات التي تتعرض لها دول المجلس تستدعي مثل هذا العمل المشترك.

وأضاف: "صدر القرار من قبل أصحاب السمو وزراء الداخلية على عقد الاجتماع الأول لرؤساء الأمن العام في دول المجلس، وستعقد الاجتماعات القادمة بشكل دوري، قبل اجتماعات وكلاء وزارات الداخلية".