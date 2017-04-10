مجلس التعاون يدين تفجيري الكنيستين ويعلن تضامنه مع مصر

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف #الزياني ، بشدة #التفجيرات_الإرهابية التي استهدفت #كنيسة مار جرجس في مدينة #طنطا ، والكنيسة المرقسية في مدينة #الإسكندرية.

الزياني وصف التفجيرات بأنها جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية.

وعبّر الأمين العام عن تضامن دول #مجلس_التعاون_الخليجي ووقوفها الكامل مع #الحكومة_المصرية للتصدي لظاهرة #الإرهاب.

الزياني أكد الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته المتطرفة.

وقتل 44 شخصاً على الأقل، بينهم 7 من رجال الشرطة، وأصيب 126 آخرون في تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر بمدينتي الإسكندرية وطنطا، الأحد، خلال احتفال المسيحيين بأحد السعف، ما استدعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بالبلاد.

كما أمر السيسي بالدفع بعناصر من #وحدات_التأمين_الخاصة بالجيش للمساعدة في حماية المنشآت الحيوية والهامة بعد ساعات من التفجيرين اللذين تبناهما تنظيم #داعش.