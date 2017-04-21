شاهد.. القطريون المختطفون يغادرون مطار بغداد

غادر الصيادون القطريون مطار بغداد الدولي متوجهين إلى العاصمة القطرية الدوحة، يرافقهم وزير الداخلية العراقية قاسم الأعرجي. وتسلمت #وزارة_الداخلية_العراقية مواطنين قطريين كان يحتجزهم مسلحون مجهولون في #العراق منذ 2015 خلال رحلة صيد.

وقال مسؤول أمني عراقي إن #العراق سيسلم ا#لرهائن وعددهم 26 إلى البعثة الدبلوماسية القطرية في #بغداد.

وكان الصيادون القطريون قد اختطفوا في منطقة "ليا" التي تبعد نحو 30 كلم جنوب شرقي ناحية بصية في بادية محافظة #المثنى ، المحاذية للمملكة العربية السعودية".

وأعلنت الداخلية العراقية وقتها أن "عناصر مجهولة تستقل عددا من السيارات، قامت باختطاف مجموعة، وترك آخرون منهم داخل المخيم، واتجهت بهم إلى جهة غير معلومة"، مؤكدة أنه "على الفور شرعت أجهزة وزارة الداخلية وقيادة شرطة محافظة المثنى في عمليات بحث وتحرٍّ في المنطقة التي جرت فيها الحادثة".