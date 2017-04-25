هذا آخر حوار لشهيد الإمارات مع والدته

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإمارتية استشهاد أحد جنودها الرقيب عبدالله محمد عيسى الحمادي خلال قيامه بمهمة داخل الدولة. حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإمارتية (وام).

وتقدمت #القيادة_العامة_للقوات_المسلحة في بيانها، اليوم الثلاثاء، "بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهيد.. سائلة المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ".

وعبر والد الشهيد الحمادي عن مشاعر فخر رغم الألم على فقدان شهيدهم البطل، واصفاً إياه بالنبراس الذي سيظل يضيء حياتهم بسيرته العطرة، وأن مواقف أبناء #الإمارات وشجاعتهم في الدفاع عن الوطن واستقراره وأمنه، يزيدهم إصراراً وثباتاً دوماً لإعلاء الحق والدفاع عن الوطن بأرواحهم، وهو فخور بابنه الذي انضم لكوكبة شهداء الوطن، الذين ستبقى سيرة تضحياتهم خالدة في الوجدان، من ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة من أجل الوطن.

وآخر حديث مع الشهيد، حسب صحيفة البيان الإماراتية، كان مع والدته وهو يهم بالخروج للعمل التي دعت له بالخير، وأن يحفظه المولى عز وجل، وتملكتها مشاعر صبر وثبات وروح راضية بقضاء الله وقدره لحظة سماع خبر استشهاد ابنها أثناء أدائه لواجبه الوطني.

يذكر أن الشهيد يبلغ من العمر 37 عاماً، لديه أربعة أبناء أكبرهم ابنته حور 11 سنة، ومايد، ومهند، وأصغرهم حمدان (عامان)، ولديه 12 شقيقا وشقيقة، ومعروف عنه بره بوالديه، وحسن خلقه وعلاقاته الطيبة مع الآخرين، ويتحلى بالتواضع الجمّ والتسامح، وكان محبوباً من الجميع، ومثالاً يحتذى في الاحترام والالتزام.