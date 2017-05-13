الإمارات تحذر مستخدمي الإنترنت من "فيروس الفدية"

دعت هيئة تنظيم الاتصالات بدولة #الإمارات العربية المتحدة #المستخدمين إلى عدم فتح الروابط والملفات التي قد تصلهم من مصادر مجهولة، محاولة خداعهم لتنزيلها، ومن ثم اختراق أجهزتهم، وذلك على خلفية تعرض آلاف المؤسسات حول العالم خلال الساعات الماضية لسلسلة #هجمات باستخدام "فيروس الفدية" من نوعWannaCry مما تسبب في #تشفير بياناتها مع المطالبة بدفع مبلغ مالي لقاء إعادتها.

وذكرت أن #فيروس_الفدية هو برنامج خبيث يصيب #الهواتف_الذكية وأجهزة #الحاسب_الآلي، ويقوم بتشفير بياناتها وقفلها، بحيث لا يمكن الوصول إليها، إلا بعد دفع مبلغ مالي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

واستعرضت الهيئة كيفية اختراق "فيروس الفدية" للأجهزة، مبينة أن خطوات الاختراق تبدأ بوصول رسالة أو رابط من شخص مجهول، ويكون محتوى الرابط عبارة عن ملف يحتوي على #برمجيات_خبيثة ثم يغري المرسل الضحية بتنزيل الملف عبر خداعه بأنه ملف مهم أو شخصي، ولما يقوم المستخدم بتحميل الملف في حاسبه الآلي أو هاتفه الذكي يقوم الفيروس بتشفير البيانات المهمة في الجهاز أو بتشفير الجهاز بأكمله، بحيث لا يستطيع المستخدم الوصول إلى بياناته حينها يطلب المجرم من الضحية مبلغاً مالياً "فدية" مقابل #فك_التشفير عن البيانات وإعادتها لطبيعتها.

وأوضحت الهيئة أنه للتقليل من احتمال تعرض المستخدم للفيروس ينبغي أن يحرص على إنشاء نسخة احتياطية من بيانات جهازه باستمرار، لاسترجاعها في حال تعرضه للفيروس وتجنب #فتح_الروابط القادمة من مصادر مجهولة وعدم القيام بتحميل ملفات مرسلة من أشخاص مجهولين عبر #البريد_الإلكتروني، إضافة إلى استخدام برنامج مكافح للفيروسات والحرص أن يكون أصلياً وغير مقلد.

كما ينبغي القيام بتحديث برنامج مكافح للفيروسات باستمرار فضلاً عن تحديث نظام التشغيل في هاتف المستخدم وجهاز الحاسب الآلي باستمرار والحرص على #تحديث_البرامج فيه وتجنب الدخول للمواقع المشبوهة والتأكد من تنزيل البرامج و #التطبيقات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وتجنب #البرامج_المقرصنة.

ونصحت الهيئة المستخدمين في حالة إصابة أجهزتهم بالفيروس بتجنب الانصياع لهم وعدم دفع المبلغ المطلوب حتى لا يستمرون بالابتزاز وطلب المزيد من المال، إضافة إلى إيقاف العمليات في الجهاز أو الشبكة مباشرة واستعادة النسخة الاحتياطية.