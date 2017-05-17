الرياض.. اجتماع وزاري خليجي تحضيراً للقمة مع ترمب

عقد وزراء خارجية دول #مجلس_التعاون_الخليجي اجتماعاً في العاصمة السعودية #الرياض، لبحث التحضيرات لثلاث قمم على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي مع #الولايات_المتحدة.

وذكر بيان عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون بدأوا أعمال الدورة الـ143 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي #عبداللطيف_الزياني، إن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون سيبحثون في الاجتماع اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون، المقرر عقده في الرياض، إضافة إلى القمة الخليجية – الأميركية، والقمة العربية الإسلامية – الأميركية، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف أن الوزراء سيبحثون عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية. وذكر الزياني أن الاجتماع سيبحث أيضاً آخر التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة #الإرهاب.