البحرين.. عملية أمنية لإعادة الهدوء لـ قرية "الدراز"

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها بدأت صباح أمس تنفيذ عملية أمنية بقرية #الدراز، بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقاً أمام حركة المواطنين، وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم.

وقتل أحد مثيري #الشغب في اشتباكات مع #الشرطة #البحرينية التي كانت تحاول فض تجمعات أقدم عليها خارجون عن #القانون ببلدة #الدراز الذين تجمعوا وأشعلوا #إطارات_السيارات وأقفلوا الطرقات بالحواجز وأطلقوا النار باتجاه رجال الشرطة.



وكانت محكمة في المنامة حكمت على رجل الدين #عيسى_قاسم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون و"غسل الأموال" التي تم جمعها.

عيسى الذي يخضع لإقامة جبرية في منزله في الدراز يتوجب عليه دفع غرامة قدرها مئة ألف دينار بحريني ما يعادل 265 ألف دولار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها، حسب مصدر قضائي.

مركز البحرين للحقوق والديمقراطية ذكر في بيان له أن حادثة القتل وقعت أثناء قيام قوات الشرطة بإزالة الحواجز والمخالفات القانونية صباح الثلاثاء الذي بدأ قبل نحو عام.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت على حسابها في تويتر أنها تنفذ "عملية أمنية بقرية الدراز، بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات، بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة، وهو ما أعاق الحركة أمام حركة المواطنين وأدى إلى تعطيل مصالحهم.

من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور #عبد_اللطيف_الزياني وقوف دول مجلس التعاون ودعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.



وأشاد الزياني بالجهود التي تبذلها الأجهزة #الأمنية في #البحرين، والمتعلقة بملاحقة المخالفين للقانون، فضلا عن حماية أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.