ضاحي خلفان: قطر تفضل الإخوان وإيران على الأشقاء العرب

انتقد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في #دبي ، ضاحي خلفان تميم، التصريحات القطرية الأخيرة، التي أعلنت فيها قطر موقفها من جماعة #الإخوان_المسلمين وإيران، ووصفها بالكارثة السياسية التي انشقت فيها قطر عن الموقف العربي والإسلامي الأخير، الذي نتج عن #قمم_الرياض والتي رأت في تلك الجهات منظمات محرضة على الإرهاب.

السعودية والامارات والكويت والبحرين على خطأ..وقطر صح...بدلا من ان تقولوا على تلك الدول مراجعة سياستها انتم ايها الاخوان راجعوا سياستكم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٤ مايو، ٢٠١٧

وقال ضاحي خلفان في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن "تفضيل قطر لتنظيم الإخوان وإيران على #السعودية والإمارات والكويت والبحرين كارثة سياسية، مضيفاً "خرجنا من قمة القمم في الرياض نحمد الله على توحيد المواقف عربياً وإسلامياً وعالمياً، ونجحت قمم الرياض الثلاث، تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف، لا التوقيت مناسب ولا الأعذار مناسبة ولا التصريحات موفقة، نسأل الله الهداية لهم".

استطاعت السعودية اقناع العالم الغربي والعالم العربي والعالم الاسلامي بصحة موقفها ..إلا قطر تأبى ان تقتنع..لماذا ؟؟ نسأل الله الهداية لكم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٤ مايو، ٢٠١٧

وتساءل ضاحي خلفان "ما معنى وجود #القاعدة_الأميركية في #قطر حماية من دول الجوار؟ أهل قطر أعزاء على دول الجوار. هل السعودية والإمارات والكويت والبحرين على خطأ وقطر صح؟

السعودية والامارات والكويت والبحرين على خطأ..وقطر صح...بدلا من ان تقولوا على تلك الدول مراجعة سياستها انتم ايها الاخوان راحعوا سياستكم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٤ مايو، ٢٠١٧

وتابع "بدلاً من أن تقولوا على تلك الدول مراجعة سياستها أنتم أيها الإخوان راجعوا سياستكم، استطاعت السعودية إقناع العالم الغربي والعالم العربي والعالم الإسلامي بصحة موقفها، إلا قطر تأبى أن تقتنع، لماذا؟".