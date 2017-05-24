قرقاش: نرحب بخطوات البحرين ونرفض الكيانات الموازية

رحَّب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، #أنور_قرقاش مساء الثلاثاء بالخطوات التي اتخذتها #البحرين، والتي أفضت إلى توقيف خلية إرهابية في منطقة #الدراز.

وقال في تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر: لا يمكن لنا في دول الخليج العربي أن نقبل بالكيانات الموازية للدولة، وأن نعتبرها وضعاً طبيعياً، ومن هذا المنطلق نرحب بخطوات أشقائنا في البحرين".

لا يمكن لنا في دول الخليج العربي بأن نقبل بالكيانات الموازية للدولة وأن نعتبرها وضعا طبيعيا، ومن هذا المنطلق نرحب بخطوات أشقائنا في البحرين. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 23, 2017



وأضاف: "عبر ردود فعل #إيران و #حزب_الله على إجراءات البحرين ندرك الطبيعة الطائفية والخارجية، لما كان يجري في دراز، سقطت الأقنعة وأصبحت الأمور واضحة."

كما قال: "كل الترحيب بإجراءات البحرين لبسط سلطة القانون على دراز، وهذا هو الطبيعي، أما جيوب الفوضى والإرهاب وإخفاء السلاح والمجرمين فهو الوضع الشاذ".

وكانت #البحرين أعلنت الثلاثاء إلقاء القبض على 286 محكوماً ومطلوباً في قضايا إرهابية. وقالت إن أغلب المقبوض عليهم كانوا مختبئين بمنزل المدعو #عيسى_قاسم في #الدراز.