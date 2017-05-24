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قرقاش: نرحب بخطوات البحرين ونرفض الكيانات الموازية

المصدر: دبي - العربية.نت
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رحَّب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، #أنور_قرقاش مساء الثلاثاء بالخطوات التي اتخذتها #البحرين، والتي أفضت إلى توقيف خلية إرهابية في منطقة #الدراز.

وقال في تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر: لا يمكن لنا في دول الخليج العربي أن نقبل بالكيانات الموازية للدولة، وأن نعتبرها وضعاً طبيعياً، ومن هذا المنطلق نرحب بخطوات أشقائنا في البحرين".


وأضاف: "عبر ردود فعل #إيران و #حزب_الله على إجراءات البحرين ندرك الطبيعة الطائفية والخارجية، لما كان يجري في دراز، سقطت الأقنعة وأصبحت الأمور واضحة."

كما قال: "كل الترحيب بإجراءات البحرين لبسط سلطة القانون على دراز، وهذا هو الطبيعي، أما جيوب الفوضى والإرهاب وإخفاء السلاح والمجرمين فهو الوضع الشاذ".

وكانت #البحرين أعلنت الثلاثاء إلقاء القبض على 286 محكوماً ومطلوباً في قضايا إرهابية. وقالت إن أغلب المقبوض عليهم كانوا مختبئين بمنزل المدعو #عيسى_قاسم في #الدراز.

كلمات دالّة

#أنور قرقاش, #البحرين, #الدراز, #إيران, #حزب, #عيسى قاسم

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