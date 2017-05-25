قطر: شبكاتنا محمية بأحدث تكنولوجيا ولكننا ما زلنا نتحقق

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن شبكات البلاد محمية بأحدث تكنولوجيا، مضيفاً: "ولكننا ما زلنا نتحقق".

يأتي ذلك بعد تصريحات #أمير_قطر #الشيخ_تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، حول #إيران و #حماس وجماعة #الإخوان وقاعدة "العديد"، والتي جاءت خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي #الخدمة #الوطنية في ميدان معسكر الشمال، حيث ادعت الوكالة أن الموقع كان مخترقاً.

وكان #أمير_قطر قد شدد في تصريحاته على أن #قطر نجحت في بناء علاقات #قوية مع #أميركا و #إيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله #إيران من ثقل #إقليمي و #إسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه #قطر من أجل استقرار الدول المجاورة، وفقا لنص التصريحات.