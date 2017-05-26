تصريحات أمير قطر الأخيرة.. "قديمة جديدة"

تُعتبر التصريحات الأخيرة لـ #أمير_قطر، التي نفتها الدوحة، "قديمة جديدة" في آن واحد، فيما يرى مراقبون أن #قطر برهنت في أكثر من مناسبة على سياساتها التي عبّر عنها الأمير مؤخراً.

وأول تصريحات #الشيخ_تميم بن حمد آل ثاني، التي نفتها قطر، هو أن بلاده تتعرض لـ"حملة ظالمة تستهدف ربطها بالإرهاب". وقد ورد تصريح مماثل سابقاً، في بيان حكومي قطري قبل أيام تزامنا مع القمة الإسلامية الأميركية في الرياض.

كما أشار الشيخ تميم، في الحديث الذي أنكرت وجوده #الدوحة، إلى أن #قاعدة_العديد تمثل حصانة لقطر من "أطماع دول مجاورة". وهذه النقطة أيضا وردت في البيان الحكومي ذاته، عند الإشارة إلى العلاقة مع واشنطن.

كما تحدث أمير قطر عن "سلوك بعض الحكومات" التي سببت #الإرهاب "بتبنيها نسخة متطرفة من الإسلام". وهذه النقطة أيضاً كان قد أثارها الشيخ تميم في خطابه أمام القمة العربية بالأردن.

الشيخ #تميم رفض أيضا توجيه أي اتهام بالإرهاب لقطر من جهة تصنف #الإخوان جماعة إرهابية أو ترفض دور المقاومة لدى #حماس أو ميليشيا #حزب_الله.. بينما يؤكد مسؤولون أميركيون وغربيون أن قطر تتعاون مع تنظيمات مثل #جفش (جبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقا) وغيرها.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة الغارديان معلومات عن صفقة بملايين الدولارات دُفعت فدية للميليشيات العراقية التي كانت تحتجز أفرادا من العائلة الحاكمة في قطر. في هذه الأثناء، كانت جماعات مسلحة في سوريا تنتظر عودة القطريين المختطفين للمضي في اتفاق إخراج المدنيين من بلدتي كفريا والفوعة غرب مدينة حلب.

كما شدد #أمير_قطر على أن بلاده نجحت في بناء علاقات قوية مع #إيران. وهو موقف كان قد أعلنه في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي المحصّلة، ما ورد في حديث أمير قطر الذي نتفه الدوحة فوراً ووصفته بـ"التشويه".. هو أفعال معلنة صوتا وصورة.