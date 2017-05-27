قطر تدين هجوم المنيا رغم اتهامها بدعم المتطرفين

أثارت صورة علم #مصر مرفوعاً فوق أحد المباني في العاصمة القطرية #الدوحة تضامناً مع ضحايا #هجوم_المنيا استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الدوحة، التي تدين #الهجمات_الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، بل وتشارك رسمياً في #التحالف_الدولي ضد #الإرهاب، متهمة بدعم جماعات إرهابية من وراء الستار.

كما أن هذا التعاطف مع مصر وإدانة الخارجية القطرية لهجوم المنيا يتناقضان مع تقديم الدعم المالي والإعلامي لجماعة #الإخوان التي تصنفها مصر إرهابية وتحملها مسؤولية الكثير من الهجمات.

وكرر أمير #قطر دعم بلاده لهذه الجماعة، التي حظرتها كل من #السعودية و #الإمارات، في أكثر من مناسبة.

يذكر أن هذا التناقض بين القول والفعل ليس الوحيد، فقطر التي تقول إنها تدعم #الشعب_السوري وترفض سياسات #الأسد في تهجيره هي قطر نفسها التي توسطت لإبرام اتفاق البلدات الأربع، والذي شمل #حزب_الله و #جبهة_النصرة، وقضى بإخلاء بلدتي #مضايا و #الزبداني بريف #دمشق مقابل خروج المحاصرين من بلدتي #كفريا و #الفوعة المواليتين للنظام في ريف #إدلب.