مخاوف أميركية من وجود قاعدة عسكرية لها في قطر

حذر تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" من خطورة وجود #قاعدة_العديد العسكرية الأميركية في #قطر على أساس أنه يعطي إشارة تطمين للدوحة بالاستمرار في ممارستها في مساندة الإرهاب.

وحذر أيضاً #الإدارة_الأميركية من قطر التي وصفها بالحليف المثير للتساؤل، وبحسب الصحيفة فإن قطر تحاول مصادقة #الإرهاب و #الغرب في آن معاً.

ويرتكز التقرير الذي أعده مسؤول سابق في الخزانة الأميركية Jonathan Schanzer والمحلل الاستراتيجي في مجلة النيوزويك...Kate Havard، على اتهام قطر بعلاقات مثيرة للجدل من وجهة نظر الكاتبين، مثل العلاقة مع جبهة #النصرة مرورا بـ #حماس ودعم #الدوحة لسياستها في #غزة، وصولا إلى #طالبان.

ويتهم التقرير قطر بعلاقات مميزة مع قادة كبار في طالبان، سيما المفرج عنهم من سجن غوانتانامو في صفقة الإفراج عن الجندي الأميركي بو برغدال.

ويسعى التقرير في "نيوزويك" الى رسم خارطة لشبكة علاقات قطر، فهو يشير إلى أن الدوحة نجحت في إقامة علاقات تجارية وسياسية مع إسرائيل وبروابط متينة مع إيران وحزب الله، ومع خصومهما من الجماعات المقربة من القاعدة في آن.

وخلص التقرير في "نيوز ويك" إلى أن وجود قاعدة العديد الأميركية في قطر يشجع الدوحة على الاستمرار دعم الإرهاب من وجهة نظر الكاتبين، وأن ذلك يتعارض مع المصالح الأميركية.

حتى إن تقرير "نيوز ويك"، يدعو الإدارة الأميركية إلى البحث عن مركز آخر للقوات الأميركية عوضاً عن قطر.