قطر والربيع العربي.. من تمويل المتطرفين إلى تسليحهم

أصدرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، مقالا وضح سياسات #قطر في المنطقة، حيث تخطت دور الممول للجماعات المتطرفة وقامت بتسليحهم مباشرة.

وتحت عنوان "الاتهامات ضد قطر لا تحصى.. لكن عينة منها ترسم صورة كافية"، وضحت فورين بوليسي سياسات قطر في المنطقة التي وصفتها بالمدمرة والمساهمة في زعزعة الاستقرار.

وبحسب التقرير، فإن قطر حولت الربيع العربي إلى فرصة لنشر التطرف، بتمويلها لجهود الإخوان ورئاستهم في مصر، ثم بمحاولتها إلحاق الضرر بشرعية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

فضلا عن تخطيها دور الممول في #ليبيا و #سوريا لتسلح #جماعات_متطرفة في البلدين بشكل مباشر في تناقض مع السياسات الأميركية في كلتا الأزمتين.

وذكر التقرير أيضا الغضب الأميركي على الدوحة حينما هرب منها الإرهابي #خالد_الشيخ محمد، بعد تسريب خبر له من أعلى الهرم الحكومي القطري بأن #واشنطن ناقشت مع مستضيفته مسألة تسليمه للولايات المتحدة، ليصبح خالد الشيخ محمد لاحقا مخطط هجوم الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك.

هذا وسلطت فورين بوليسي أيضا الضوء على ازدواجية التحركات القطرية، خاصة في حرب #العراق.

فبينما أقلعت الطائرات الأميركية من قاعدة "العديد" تجاه العراق لشن ضرباتها، قامت وسائل الإعلام القطرية بالتنديد بالحرب والتحريض ضد واشنطن.

"تلك المنابر الإعلامية نفسها باتت المصدر الأول لبث تسجيلات أسامة #بن_لادن، وفقا لتقرير المجلة.

فيما كانت كاميراتها متواجدة "صدفة" لتوثق هجمات القاعدة على #القوات_الأميركية في #العراق قبل وقوعها.