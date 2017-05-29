مؤسس المخابرات القطرية: قطر "فقدت عقلها"

قال #مؤسس_المخابرات_القطرية اللواء #محمود_منصور لـ"العربية" ضمن برنامج بانوراما إن #قطر "فقدت عقلها".

وأتى ذلك بينما كان يحاول شرح آلية وكيفية تسرب #إيران إلى البلاد العربية ومحاولتها السيطرة على معظم تلك البلاد، وخصوصاً تلك التي تضم شيعة بين سكانها كسوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية والبحرين.

وبحسب اللواء منصور الذي عاش فترة طويلة في قطر، حسبما أشار، وأكثر من ذلك، فإن اللواء منصور كان قريباً ولفترة طويلة من مراكز صنع القرار، وأكد أن إيران التي استطاعت التغلغل إلى بعض البلاد العربية احتاجت لقوة عربية لإدخالها أكثر وأكثر ضمن النسيج العربي، فاتجهت إلى "صديقتها التي فقدت عقلها قطر".

وأضاف اللواء منصور أنه لا يوجد مركز لصنع القرار في قطر، وإنما المال هو الذي يحكم، وهذا خطأ كبير، إذ لابد من أن يرشد #العقل #المال وليس العكس.

