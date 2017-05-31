المحكمة الإدارية البحرينية تحل جمعية وعد وتصفّي أموالها

قضت المحكمة الإدارية العليا في #البحرين اليوم الأربعاء بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي #وعد وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، حسب ما أعلنته وزارة العدل البحرينية.

وجاء الحكم بعد أن رفعت وزارة #العدل_البحرينية في مارس/آذار دعوى على وعد، متهمةً إياها بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب".

كما اتهمتها بتأييد "جهات دينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

واعتبرت الوزارة أن هذه "المخالفات" تشكل "خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع"، مؤكدة حرصها على "أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف".