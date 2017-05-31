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صور لميليشيات شيعية في خيم للهلال الأحمر القطري بسوريا

المصدر: دبي – قناة العربية
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تواجدت ميليشيا تابعة لحزب الله اللبناني في خيم تحمل شعار #الهلال_الأحمر_القطري في البادية السورية، حسب صور نشرتها صفحة إلكترونية تابعة لتلك الميليشيا المسماة بالقوة الجعفرية، من دون إيضاح العلاقة بين الهلال الأحمر القطري وبينها.

وميليشيا #القوة_الجعفرية تقاتل دعماً لقوات النظام السوري ضد المعارضة، خاصة في المنطقة الممتدة بين ظاظا ومطار السين في محافظة #حمص.

وظهرت هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً في صفحة تابعة للقوة الجعفرية، وهي ميليشيا تابعة لـ #لواء_السيدة_رقية المنبثق عن ميليشيا حزب الله اللبناني.

ولم تتضح بعد العلاقة بين الهلال الأحمر القطري وهذه الميليشيا. غير أن لقطر علاقات واتصالات مع #حزب_الله ظهرت على العلن في سوريا.

وسبق أن أجرت #الدوحة صفقات مع الحزب، كالوساطة بينه وبين جبهة النصرة لإطلاق سراح الجنود اللبنانيين المختطفين.

كما كانت الوساطة القطرية وراء الاتفاق الذي توصل إليه حزب الله وجبهة النصرة في سوريا والمعروف بـ"اتفاق البلدات الأربع"، والذي بموجبه تم إجلاء سكان بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب ومضايا والزبداني بريف دمشق. وهذا الاتفاق أدى إلى الإفراج عن عدد من كبار الشخصيات القطرية، بينهم أفراد في العائلة الحاكمة كانت ميليشيا احتجزتهم أثناء رحلة صيد في العراق.

كلمات دالّة

#الهلال الأحمر القطري, #القوة الجعفرية, #حمص, #لواء السيدة رقية, #حزب الله, #الدوحة, #قطر, #سوريا, #لبنان, #الشيخ تميم, #أمير قطر

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