قطر تلعب دورا مشابها لإيران بتدخلاتها في المنطقة

ضاعفت مواقف #قطر من أزمات المنطقة، سواء بسبب علاقاتها بدول تعمل على زعزعة أمن دول المنطقة، أو بسبب مواقفها وعلاقاتها مع منظمات صُنفت بإجماع خليجي على أنها منظمات إرهابية كميليشيا حزب الله.

وعلى غرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول عدة، تلعب #الدوحة دوراً مشابهاً سجّلت من خلاله مواقف كثيرة ساهمت في مضاعفة أزمات المنطقة.

ففي القضة الفلسطينية، دعمت الدوحة انقلاب #حماس على السلطة الفلسطينية، ما عمّق الانقسام الفلسطيني. كما أكدت على علاقتها بإسرائيل رغم اعتبار الأخيرة حماس تنظيماً إرهابياً.

وفي الأزمة السورية، برزت على الساحة خفايا الدعم القطري للتنظيمات المتطرفة فيها، كجبهة #النصرة سابقا ( #جفش حاليا )، بالمال والسلاح والدعم الإعلامي، وإساءاتها لدور المعارضة المعتدلة.

دعم قطر للنصرة ألقى بظلاله على لعب قطر دور الوسيط بين النصرة وميليشيا #حزب_الله فيما يتعلق بتحرير الجنود اللبنانيين قبل ثلاث سنوات.

وقد وصف #أمير_قطر الحزب بأنه "حركة مقاومة"، في خروج واضح عن الإجماع الخليجي بتصنيفه منظمة إرهابية.

كما لا يخفى الدعم الذي تقدمه قطر إلى جماعة #الإخوان، من إيواء عناصرها الهاربين إلى مناهضة الحكومة المصرية بعد الإطاحة بحكم الإخوان.

كما تلعب قطر في اليمن دوراً متناقضاً، من حيث مشاركتها في عاصفة الحزم ودعم الحكومة الشرعية علانية، ودعم ميليشيات #الحوثي وحلفائهم بالخفاء، ما يأتي في إطار التعاون مع إيران وما شكل طوق نجاة لهم من السقوط حتى الآن.

وفي سياق متصل، دعت قطر أخيراً إلى مراجعة العلاقات مع #إيران "بما تمثله من ثقل إقليمي وإسلامي". وهذا الموقف سبقته تحركات، أبرزها رفض الدوحة في العام 2010 استخدام القاعدة الأميركية ضد إيران. وقبل عامين، أي في 2015، دافعت قطر عن الصفقة النووية مع إيران أمام الأمم المتحدة، وأعلنت أنها أول من دعم وشجع على تسوية الملف.