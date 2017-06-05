ارتباك في إعلام الدوحة.. الجزيرة تقطع بث كلمة أمير قطر

عقب قرارات دول عدة بقطع علاقاتها بقطر، ساد الارتباك مستويات عدة، فعلى المستوى الإعلامي وبينما كانت تنتظر القنوات القطرية كلمة لأمير قطر، توقفت المذيعة في قناة "الجزيرة" التي تصرف عليها #الدوحة مئات الملايين فجأة لتعلن موعد الكلمة، لكن سرعان ما انقطعت الكلمة بتقرير منقول من قناة العربية لتعود المذيعة وتعتذر عن الخطأ غير المقصود في حق أمير #قطر.

وكانت 7 دول أعلنت قطع علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل #داعش و #الإخوان، إضافة لسلوكها المعادي.

وأعلنت كل من #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر و #اليمن و #المالديف و #مورشيوس #قطع_العلاقات_مع_قطر وإغلاق الحدود والمجال الجوي أمامها، كما انضم إلى المقاطعين مجلس النواب الليبي ممثلاً بعقيلة صالح.

كل دولة من هذه أصدرت بياناً منفصلاً يشرح أسباب قرارها. بيانات اتفقت كلها على دور #قطر في دعم الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الداخلية للغير.

قطع العلاقات مع قطر تضمن سلسلة من الإجراءات اتخذتها الدول الخليجية الثلاثة وهي:

*أمر دبلوماسيي قطر مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة

*إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر ومنع إقلاع أو هبوط أي رحلات قادمة أو متجهة إليها

*ومنع رعايا هذه الدول من التوجه إلى قطر ومطالبة رعايا قطر من مقيمين وزائرين مغادرة البلاد في مهلة 14 يوماً

إغلاق المنافذ الجوية ترتب عليه إعلان طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والعربية والخليج تعليق رحلاتها من وإلى الدوحة، كما أعلنت هيئات الطيران المدني في الدول الخليجية الثلاث منع إقلاع أو هبوط أي رحلات للخطوط القطرية.

كما ترتب على القرار إعلان #التحالف_العربي_لدعم_الشرعية في اليمن وقف مشاركة قطر فيه.