الحوثي وإيران يهبّان لنجدة الحكومة القطرية

أعلنت #إيران و #ميليشيات_الحوثي وقوفهما لجانب قطر، حيث أبدى محمد علي الحوثي رئيسُ ما يسمى بـ"اللجنة الثورية" الاستعداد للتعاون مع #قطر، واصفاً إياهم بالأوفياء، على حد قوله، وكدليل على العلاقة التي تربطهم.

في غضون ذلك، اعتبر المتحدث باسم #الخارجية_الإيرانية بهرام قاسمي استخدام الحظر كأداة بأنه أمر مرفوض ومستهجن، فضلاً عن كونه غير فاعل.

وكان اتحاد المصدّرين الزراعيين الإيراني أعلن استعداده مدّ قطر بالمنتجات الغذائية والاحتياجات كافة.

وكان #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن أعلن إنهاء مشاركة القوات القطرية بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، بحسب البيان الذي نشرته قيادة التحالف.