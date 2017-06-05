جمهورية مورشيوس تعلن قطع علاقاتها مع قطر

أعلنت جمهورية #مورشيوس، اليوم الاثنين، #قطع_العلاقات_مع_قطر. وفي بيان لها قالت إن الأحداث الأخيرة التي شهدها الشرق الأوسط سلطت الضوء على مدى تورط #قطر في الأعمال الإرهابية وزعزعة أمن المنطقة.

جمهورية مورشيوس أكدت على دعمها لموقف المملكة العربية #السعودية وجميع الدول العربية الساعية لمكافحة الإرهاب وتعزيز السلم العالمي.

نص بيان جمهورية موريشيوس حول قطع العلاقات مع قطر:

"لقد لفتت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط نظرنا حول دور قطر في الإرهاب الإقليمي وقضايا الاستقرار. لذا فقد قررت حكومة موريشيوس، ريثما تظهر معلومات جديدة تبرئ قطر من القضايا المذكورة أنفاً، قطع العلاقات مع دولة قطر.

إن حكومة موريشيوس تعارض وبشدة أي تصرفات إرهابية أو مشجعة للإرهاب. فالأحداث الأخيرة تشكل تهديداً فعلياً للقيم الأساسية للحرية والديموقراطية وسلطة القانون. فالإرهاب لا حدود له، وطبيعته العشوائية والتي لا يمكن التنبؤ بها تجعل منه مصدر قلق لأي دولة. وإنه من المؤسف أن الآونة الأخيرة كانت مليئة بالأعمال الإرهابية والمتطرفة العنيفة. وحكومة موريشيوس تعتقد بشدة بأن هشاشة الاستقرار في الشرق الأوسط تعد مسألة حساسة ولا يمكن تعريضها للخطر مهما كان الثمن. فوحدة الشرق الأوسط حجر الأساس في مكافحة الإرهاب.

لذا فإن حكومة موريشيوس ملتزمة كلياً بدعم إجراءات حكومة المملكة العربية السعودية والدول الأخرى في مساعيها لاجتثاث أي تهديدات ضد أمن السلام العالمي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كل من #السعودية و #البحرين و #الإمارات و #مصر و #اليمن والبرلمان الليبي إضافة إلى جمهورية #المالديف قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.