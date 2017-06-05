التحالف ينهي مشاركة قطر في اليمن لتعاملها مع الميليشيات

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في #اليمن أنها قررت إنهاء مشاركة #قطر في التحالف، بسبب ممارساتها التي تعزز #الإرهاب، ودعمها تنظيماته في اليمن، ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية في اليمن، مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب، وذلك وفق بيان صدر عن قيادة التحالف صباح الاثنين.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت، الاثنين، #قطع_العلاقات_مع_قطر.

وصرح مصدر مسؤول أن "حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، كما قررت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.