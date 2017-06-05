منظمة التعاون الإسلامي تدعو قطر إلى الالتزام بتعهداتها

أكدت #منظمة_التعاون_الإسلامي أنها ظلت تتابع عن كثب التطورات الراهنة في منطقة #الخليج والمتمثلة في قطع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة #قطر استناداً إلى معلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لها من قطر.

وطالبت المنظمة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، دولة قطر بالالتزام بتعهداتها السابقة والاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة #مجلس_التعاون_الخليجي وخاصة تلك المتعلقة بوقف دعم #الجماعات_الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي، مؤكدة أهمية التزام جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك دولة قطر، بمبادئ ميثاق المنظمة التي تدعو إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.