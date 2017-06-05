هذه شركات الطيران التي علقت رحلاتها لقطر

بعد قرار #قطع_العلاقات_مع_قطر، علقت عدة شركات طيران رحلاتها إلى قطر الاثنين، هي السعودية والإماراتية والمصرية والبحرينية.

فمن جهتها، قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إنها ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر، ابتداء من صباح غد الثلاثاء إلى حين إشعار آخر، بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية.

وقال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن آخر رحلة من أبوظبي إلى الدوحة ستغادر في الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي غداً الثلاثاء.

إلى ذلك علقت كل من شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي رحلاتهما من وإلى قطر ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت العربية للطيران أنها ستعلق الرحلات الجوية بين إمارة الشارقة والعاصمة القطرية الدوحة، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

وستغادر آخر رحلة للشركة من الشارقة إلى الدوحة الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين، بينما ستقلع آخر رحلة قادمة من العاصمة القطرية إلى الإمارة اليوم الساعة 19:25 بالتوقيت المحلي.

إلى ذلك، علقت الخطوط السعودية جميع رحلاتها من وإلى قطر، تزامناً مع إعلان هيئة الطيران المدني السعودي منع جميع الطائرات القطرية من الهبوط في مطارات المملكة.

وأوضح بيان من الهيئة أن القرار يسري بشكل فوري ويشمل جميع الطائرات الخاصة والتجارية القطرية التي ستُمنع أيضا من عبور المجال الجوي السعودي.

وقالت الهيئة إنها قررت منع جميع شركات الطيران السعودية التجارية والخاصة من تسيير رحلات إلى قطر.

كما أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الاثنين، وقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر اعتباراً من الثلاثاء، وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم "غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط... إلى أجل غير مسمى".

كذلك، قالت شركة طيران الخليج البحرينية، في بيان، إنها قررت وقف الرحلات من وإلى الدوحة اعتباراً من منتصف ليل اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن الشركة ستوقف رحلاتها اليومية بدءاً من الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي "وحتى إشعار آخر".