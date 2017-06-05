"علماء باكستان" يستنكر دعم قطر للحوثيين

أعرب مجلس علماء باكستان عن استنكاره إزاء دعم دولة قطر للمتمردين #الحوثيين وتواطئها مع إيران ضد المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي إن "من المؤسف والمثير للقلق إعلان دولة قطر دعمها لإيران بعد القمة العربية الإسلامية الأميركية التي أعلنت فيها 56 دولة إسلامية عن جهودها لمكافحة الإرهاب".

كما استنكر المجلس دعم دولة قطر للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن في عدد من الدول الإسلامية.

وأضاف في بيان صادر عن المجلس في إسلام آباد أنه يجب على حكومة دولة #قطر مراعاة مشاعر المسلمين في العراق وسوريا واليمن ومعالجة تحفظات الأمة الإسلامية إزاء موقفها الذي أدى إلى شق وحدة الأمة الإسلامية وأضعف كيانها.

وأكد أنه كان يجب على قطر أن تسعى من أجل نصرة #المسلمين في سوريا والعراق واليمن بدلاً من دعم إيران في مخططاتها الإقليمية.

وأشار إلى أن قطر سعت إلى إلحاق الضرر بالجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد، وولي ولي العهد لجمع كلمة المسلمين.