قرقاش: حبل الصبر نفد وعلى قطر تغيير سياساتها

قال أنور #قرقاش، وزير الدولة #الإماراتي للشؤون الخارجية لـCNN عن أزمة قطع العلاقات #الدبلوماسية و #القنصلية مع قطر، بأن ما قاد الدول التي قاطعت قطر هو عبارة عن تراكم من #السياسات_القطرية في المنطقة التي ساهمت في تقويض أمن المنطقة واستقرارها، ولعبت دورا في تأجيج التطرف ودعم بعض الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن "ما نراه اليوم ليس وليد اللحظة، وإنما تراكم السياسات أدى لما حدث مؤخراً".

ورفض #قرقاش القبول بأن المقاطعة التي حدثت أتت رداً على استقلال القرار القطري، وقال إن هناك العديد من القرارات المستقلة ضمن مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن استقلال قرار قطر لم يكن له أي تأثير، ولكن التأجيج الذي مارسته قطر وتقويض الأمن من دولة جارة وشقيقة هو أمر غير مقبول.

وحول المقاطعة والهدف منها قال قرقاش إن العديد من الخطوات التي تم اتخاذها، هدفها الأول هو إرسال رسالة واضحة للقيادة #القطرية بأن تصرفاتها السابقة غير مقبولة، وإن لها تكلفة ولها ثمن، ولابد من إعادة النظر لتوجه #السياسة #القطرية في المنطقة.

وتابع قائلاً إنه "من الصعب أن يكون لك #جار #شريك بالتكتل السياسي والاقتصادي، ولكنه يحاول أن يقوض الأمن والاستقرار في بلدك ومنطقتك".

وأكد أن محاولة قطر تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة هو "أمر من الصعب التعايش معه، وتعايشنا معه فعلاً ولكن حبل الصبر قد نفد" .

وأتى كلام قرقاش بعد يوم من قيام 7 دول على رأسها #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر بقطع العلاقات مع قطر.

وكل دولة من هذه الدول أصدرت بياناً منفصلاً يشرح أسباب قرارها. بيانات اتفقت كلها على دور #قطر في دعم الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الداخلية للغير.

قطع العلاقات مع قطر تضمن سلسلة من الإجراءات اتخذتها الدول الخليجية الثلاثة وهي:

*أمر دبلوماسيي قطر مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة

*إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر ومنع إقلاع أو هبوط أي رحلات قادمة أو متجهة إليها

*ومنع رعايا هذه الدول من التوجه إلى قطر ومطالبة رعايا قطر من مقيمين وزائرين مغادرة البلاد في مهلة 14 يوماً.

إغلاق المنافذ الجوية ترتب عليه إعلان طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والعربية والخليج تعليق رحلاتها من وإلى الدوحة، كما أعلنت هيئات الطيران المدني في الدول الخليجية الثلاث منع إقلاع أو هبوط أي رحلات للخطوط القطرية.