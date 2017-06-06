الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها عبر الدوحة

ألغت #الخطوط_الجوية_الملكية_المغربية #رحلات عبر #الدوحة إلى دولة الإمارات والسعودية واليمن ومصر في أعقاب #قرار تلك الدول #قطع_العلاقات_مع_قطر، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضافت الوكالة أن الرحلات الجوية للخطوط الملكية المغربية عبر الدوحة إلى تلك الدول لا يمكن ضمانها، وقال قسم خدمة العملاء بالشركة إن تلك الرحلات لم تعد متاحة.

وكانت 7 دول على رأسها #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر ، قامت بقطع العلاقات مع قطر الاثنين.

وكل دولة من هذه الدول أصدرت بياناً منفصلاً يشرح أسباب قرارها. بيانات اتفقت كلها على دور #قطر في دعم الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الداخلية للغير.