الأردن يقرر خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر

قررت #السلطات_الأردنية، الثلاثاء، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة #قطر و #إلغاء_تراخيص مكتب #قناة الجزيرة في المملكة، كما طلبت من السفير القطري مغادرة المملكة خلال أيام.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن القرار جاء بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين جمهورية #مصر و #السعودية و #الإمارات ومملكة #البحرين وبين قطر.

وأكد المومني أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التي تنهي أزمات المنطقة العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.

وأكد المومني أن الحكومة تأمل تجاوز هذه المرحلة وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل للشعوب.

وكانت 7 دول على رأسها #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر ، قامت بقطع العلاقات مع قطر الاثنين.

وكل دولة من هذه الدول أصدرت بياناً منفصلاً يشرح أسباب قرارها. بيانات اتفقت كلها على دور #قطر في دعم الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الداخلية للغير.