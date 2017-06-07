مصادر مصرية: الحرس الثوري الإيراني يحمي أمير قطر بقصره

أفادت مصادر مصرية، اليوم الأربعاء، بأن قوة من #الحرس_الثوري_الإيراني #تحمي #أمير_قطر داخل قصره.

وأضافت المصادر أن قوة الحرس الثوري وصلت قطر تحت غطاء التدريب.

وقالت إن العناصر الإيرانية المتواجدة داخل القصر الأميري الذى يتواجد به أمير قطر، ظهروا وهم يرتدون الزي العسكري القطري بهدف التمويه.

وكانت عدة دول على رأسها #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر، قامت بقطع العلاقات مع قطر الاثنين.

وكل دولة من هذه الدول أصدرت بياناً منفصلاً يشرح أسباب قرارها. بيانات اتفقت كلها على دور #قطر في دعم الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الداخلية للغير.